Vilhena registrou três novos óbitos de vilhenenses com covid-19, 108 novos confirmados com covid-19, 50 novos suspeitos e 83 recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 16h desta quinta-feira, 14 de janeiro: 5.908 casos confirmados de vilhenenses, nove positivados moradores de outras cidades, 88 óbitos de vilhenenses e 15 óbitos de moradores de fora.

Há atualmente no município 948 casos ativos de moradores de Vilhena, 184 casos suspeitos, bem como 4.872 já recuperados e 16 transferidos.

Os óbitos registrados hoje são de pacientes vilhenenses do sexo masculino com 57, 72 e 77 anos.

A taxa de letalidade da pandemia em Vilhena é de 1,49%. No Estado a taxa ficou em 1,87%, no Brasil em 2,50%, na América do Sul em 2,69% e no mundo em 2,13%.

Há 36 pacientes internados com covid-19 em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19 e Hospital Regional de Vilhena, sendo 35 de Vilhena e um de Cabixi. Destes, 16* estão na UTI, sendo 10 intubados (sete do sexo masculino com 49. 60, 65, 66, 70, 80 e 88 anos e três do sexo feminino com 40, 63 e 72 anos) e seis na UTI apenas com ventilação não-invasiva, quatro do sexo feminino com 54, 59, 67 e 69 anos e dois do sexo masculino com 63 e 89 anos.

Nas Enfermarias há 20 pacientes: 11 do sexo feminino com 44, 53, 57, 58, 59, 60, 66, 71, 72, 72 e 86 anos e nove do sexo masculino com 26, 38, 39, 56, 57, 62, 66, 74 e 87 anos. A taxa de ocupação de leitos para covid-19 é de 87,8% (sendo 100% na UTI e 80% nas Enfermarias).

*Observação: Nesta quarta-feira um leito adicional de UTI foi montado para receber paciente novo com necessidade de intubação, elevando o total de leitos disponíveis na UTI de 15 para 16 de maneira emergencial.

1.976 MORTES EM RO

O Estado registrou até hoje 105,9 mil casos confirmados e 1.976 óbitos. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 8,326 milhões, com 207,1 mil mortes. No mundo são 93,4 milhões de casos confirmados e 2 milhões de mortes.