Adequar a viagem de férias ao orçamento familiar é um grande “malabarismo”. Conciliar roteiros, necessidades e expectativas de cada um – por mais que seja legal – pode ser muito estressante na hora de pensar nos custos. Engana-se, porém, quem acha que conseguir uma tarifa “esperta” pode ser a salvação. Tem que se levar em conta todos os gastos extras com refeições, atividades, passeios, compras etc.

Uma forma de evitar essa dor de cabeça é ir a um destino all inclusive, onde todas as necessidades serão atendidas em um só lugar e a única preocupação será aproveitar o máximo possível. É isso que o Malai Manso Resort quer provar com a campanha “Faça cada centavo valer a pena”. Veja algumas vantagens de se hospedar em um resort all inclusive.

Tudo em um só lugar com piscinas, praia artificial, playgrounds, salão de jogos, atividades na natureza, comida de todos os tipos a qualquer hora do dia, tudo isso no mesmo lugar. Em um resort all inclusive, qualquer coisa que você precise está ao alcance das mãos.

Tranquilidade com as crianças: Quer acordar e tirar o dia pra você? É só deixar os filhos com a equipe de recreação, que vai diverti-los o dia todo.

Você faz seu custo benefício: Tarifas all inclusive podem parecer um pouco mais caras que as de hotéis convencionais. Mas vale lembrar que as refeições estão todas incluídas, assim como bebidas alcoólicas, então dá para beber e comer à vontade e aproveitar tudo que o local oferece. Ao final da hospedagem, com certeza terá valido cada centavo.

O lugar perfeito para viajar e se divertir, para aproveitar todas essas vantagens e muitas outras, o Malai Manso Resort é o lugar perfeito. Encravado entre os belos cenários da Chapada dos Guimarães, ele reúne tudo que você precisa para ter uma viagem divertida e sem preocupações.

São 117 hectares de área repletos de natureza, três mil metros quadrados de piscina, recreação para crianças a partir dos quatro anos, atividades como trilhas, tirolesa e arco e flecha. E um regime de alimentação que inclui seis refeições diárias, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e ainda acesso a hamburgueria, pizzaria, choperia e sorveteria. Apenas alguns serviços, como tratamentos no spa e esportes náuticos no Lago do Manso, são pagos à parte.

As reservas no Malai incluem gratuidade para duas crianças com até nove anos, na mesma habitação dos pais. E o valor pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito do titular da reserva. Aproveite o verão e aceite o desafio do Malai Manso: hospede-se em um resort all inclusive e faça cada centavo valer a pena. Confira os detalhes no site.