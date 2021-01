A prefeita de Ariquemes, Carla Redano (PATRIOTA), solicitou estudo técnico para congelamento de tarifas de serviços públicos municipal. A decisão do executivo veio a partir de uma reunião com o procurador geral do município Gustavo da Cunha Silveira e, representantes da Agência Municipal de Regulação (AMR), na quinta-feira 15.

A medida visa auxiliar a população que teve impacto financeiro com a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), evitando que sejam ainda mais tarifados com os serviços públicos municipais.

Para a chefe do poder executivo de Ariquemes, esse não é momento de pensar em aumento de tarifas, ou qualquer tributo que onere a população. Carla também disse que durante a reunião foi informado que a AMR, estuda abrir uma revisão extraordinária dos valores das tarifas aplicadas no município. “Esse é o momento em que os esforços devem estar voltados para salvar vidas, buscar soluções para que essa pandemia não destrua a nossa economia”, disse a Prefeita.

A prefeita também destacou que desde que se propôs a ser candidata, o objetivo dela, se fosse eleita, era de cuidar do bem-estar das pessoas, que esse será o foco da sua administração.