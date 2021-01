Policiais da Rádio Patrulha receberam informação que numa casa na Rua 1504, no bairro Cristo, em Vilhena, havia movimentação fora do normal de dia e de noite.

Com isso, foi feito monitoramento e na tarde desta sexta-feira, 15, um homem identificado pelas iniciais W.A.R.S., chegou e saiu rapidamente com motocicleta Honda/Bros 160, cor preta com placa de Cerejeiras.

O suspeito foi abordado, sendo localizado em seu bolso um invólucro de substancia aparentando ser maconha pesando aproximadamente oito gramas. O suspeito disse ter pago R$ 50,00 pela droga.

Contudo, outros suspeitos estavam sendo abordados, quando uma caminhonete S10 que já estava sendo monitorada pelos militares chegou e logo saiu, com isso, os policiais da Rádio Patrulha sairam no encalço, quando o motorista percebeu que estava sendo seguido pela guarnição, empreendeu fuga em alta velocidade não obedecendo a ordem de parada, sendo que outro homem que estava no lado do carona dispensou uma sacola, na fuga o condutor bateu em um cavalete na Avenida Rondônia com a BR-174 e acabou caindo numa valeta, mesmo assim continuou a fuga sendo necessário que um dos policiais disparasse no pneu do veículo para conter os fugitivos, mas mesmo com o pneu furado conseguiram sair da valeta, seguiram pela rodovia e acessaram a Avenida Curitiba, quando próximo ao semáforo da Avenida presidente Nasser foram abordados e presos.

Os suspeitos identificados pelas iniciais M.A.J., e D.J.J., são membros da facção criminosa Primeiro Comado da Capital (PCC). A sacola que haviam dispensada na fuga foi localizada pelos policiais, contendo uma balança de precisão pequena, cor prata, sete invólucros com substancia aparentando ser maconha pesando 29 gramas.

Em incursão na casa foi localizado um invólucro com substancia aparentando ser maconha pesando aproximadamente 2 gramas e um rolo de papel filme.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foi registrada a ocorrência.