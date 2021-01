O vice-prefeito João Batista Pereira (MDB), popular “João da Fórmula 1”, confirmou via telefone ao Extra de Rondônia na manhã deste sábado 16, que o município de Colorado do Oeste manterá a decisão e realizará as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“João da Fórmula 1”, a frente do município desde 02 de janeiro substituindo o professor Ribamar de Oliveira (PSB), que tirou férias para tratamento de saúde, reforçou que o município adotou diversas medidas de prevenção seguindo os protocolos de saúde, como o distanciamento necessário, redução do número de alunos por sala, uso de máscara obrigatório dentre outros.