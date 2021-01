Na manhã de sábado 16, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou da solenidade de inauguração de uma ponte de concreto sobre o Rio Araras no município de Primavera de Rondônia.

O evento contou com a participação de várias autoridades, entre elas do prefeito de Primavera de Rondônia, Eduardo Bertoletti, do ex-deputado federal Natan Donadon, e do empresário Eugênio Ribeiro, do Grupo Cairu.

A obra da ponte foi executada graças a uma emenda parlamentar destinada por Rosangela Donadon no valor de R$650 mil. Na oportunidade o parlamentar destacou a importância da construção da ponte para acessibilidade com segurança da população rural do município de Primavera, que necessita trafegar pela ponte para escoar a produção agrícola e pecuária da região.

“Estou muito feliz em contribuir com o desenvolvimento do município de Primavera e agradeço ao prefeito Eduardo Bertoletti pela parceria, ao ex-deputado federal Natan Donadon que participou do evento e ao empresário Eugênio Ribeiro, do Grupo Cairu, que tem trabalhado pelo desenvolvimento da região e emprega cerca de 2 mil pessoas. Destaco o trabalho e a participação direta do nosso governador Coronel Marcos Rocha na liberação da minha emenda. Este é mais um compromisso que foi atendido. Meu objetivo é trabalhar em prol da população de Rondônia”, finalizou a parlamentar.