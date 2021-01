A prefeita do município de Ariquemes Carla Rezende Redano (Patriota), esteve na última quinta-feira 14, na zona rural de Ariquemes, para acompanhar e firmar seu apoio à agricultura familiar.

Na oportunidade o Secretário de Agricultura Indústria e Comércio (SEMAIC), Antônio Marcos, acompanhou a prefeita Carla Redano, que visitaram a propriedade de Adeir de Souza na BR-364 na altura do Km 500, produtor de silagem de milho e criador de gado leiteiro.

A prefeita reforçou que a visita foi para conhecer a plantação de milho, o qual é feito silagem para a alimentação das vacas leiteiras. “Além de oferecer toda assistência técnica, a secretaria de agricultura também viabilizará os maquinários para o preparo do solo e plantação do milho, fiquei encantada com o trabalho e produção do senhor Adeir. A prefeitura vai trabalhar para dar condições de produção ao homem do campo, o qual é o responsável para colocar comida na nossa mesa”, disse a prefeita.

De acordo com a prefeita, a Secretaria de Agricultura Indústria e Comércio em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Sindicato Rural, disponibilizam ao produtor um zootecnista, que presta assistência técnica e gerencial para o plantio do milho e o devido cuidado na criação das vacas leiteiras. Além de oferecer toda assistência técnica, a SEMAIC também viabiliza os maquinários para o preparo do solo e plantação do milho.