A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia inicia hoje (20), a escolta de caminhões transportando oxigênio para suprir as demandas dos hospitais no estado do Amazonas, em especial a capital Manaus.

Nesta etapa inicial, aproximadamente 100 mil metros cúbicos do gás de uso hospitalar seguirão pela BR 319 em uma viagem de 888 quilômetros que deve durar aproximadamente 36 horas.

Em decorrência do inverno amazônico (período de chuvas intensas que dura aproximadamente 6 meses), a trafegabilidade pela estrada é bastante exigente, assim, o apoio de pessoal e equipamentos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) será fundamental para o sucesso dessa missão.

A PRF, em mais uma demonstração de pronta resposta federal ante às necessidades da nação, foi demandada para auxiliar no planejamento logístico desta etapa do transporte e concluiu que o deslocamento terrestre ofertaria a melhor resposta à população manauara. Caso o comboio seguisse via fluvial (transporte por balsas), a previsão inicial registrava 6 dias de viagens. Já a locomoção terrestre, ainda que contemple alguns desafios, poderá ser feita em 36 horas, reduzindo o tempo de viagem mais de 70%.

De acordo com declarações emitidas à imprensa pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a cidade de Manaus precisa, atualmente, de aproximadamente 75 mil metros cúbicos de oxigênio por dia. A frota escoltada pela PRF transportará, somente nesta quarta-feira, 100 mil metros cúbicos. Em termos comparativos, um avião comercial pode levar, no máximo, 3 mil metros cúbicos e um avião cargueiro militar decola com carga máxima de 6 mil.

Outras 3 carretas serão escoltadas ainda essa semana, desta forma, os esforços da PRF possibilitarão a chegada de oxigênio suficiente para suprir a demanda total da capital amazonense por 3 dias.

A Polícia Rodoviária Federal segue em sua missão de promover a prosperidade da nação, garantindo segurança pública e mobilidade no Brasil, independente dos desafios que nos sejam propostos.

>>>Vídeo abaixo: