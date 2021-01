O governador de Rondônia, Marcos Rocha, visitou Vilhena na manhã desta quarta-feira, 20, momento em que – ao lado do secretário estadual de saúde Fernando Máximo – participou da entrega, no aeroporto local, do primeiro lote de doses da vacina contra a covid-19 e imunização das primeiras duas pessoas no município (leia mais AQUI).

Após o evento e antes de continuar sua agenda de visitas nos municípios de Rolim de Moura e Ariquemes, Marcos Rocha concedeu entrevista ao Extra de Rondônia e falou de algumas ações, ao tempo que comentou o que esperam os sete municípios do Cone Sul em 2021.

Inicialmente, a falar das vacinas, Rocha ressaltou a importância dos imunizantes e garantiu que não irá faltar seringas para aplicação do medicamento devido à compra antecipada feita no final de 2020, enquanto outros Estados precisam do material. “As vacinas representam vida e vamos continuar lutando contra essa doença que veio para afetar a toda a população”, disse.

Em Vilhena, Informou a execução das cercas do aeroporto de Vilhena e a realização da entrega de títulos de regularização fundiária, que será realizado, em breve, em Vilhena.

Garantiu que o repasse trienal feito à UTI do Hospital Regional de Vilhena está em dia, diferente de gestões anteriores que atrasavam e não pagavam. “Quando assumimos o governo, tivemos que pagar a dívida que haviam deixado”, esclareceu.

Sobre as estradas vicinais, Rocha explicou que há várias frentes de trabalho, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), executando serviços de manutenção na região do Cone Sul.

Ele disse que há grande projetos para 2021, como reforma de escolas na região, o que será feito em parceria com todos os prefeitos do Cone Sul.

“Não sou político, mas tenho que mostrar serviço e cumprir a minha missão à frente do governo do Estado, principalmente no quesito combate à corrupção”, destacou, ao informar que foi o 1º governador no Brasil em implantar uma Delegacia Especializada em Combate à Corrupção.