Para divulgar e informar o produtor de como ele pode participar do Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia (Prove-RO), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) lançou o “Manual Operacional Prove-RO” com a impressão de dois mil exemplares para serem distribuídos aos agricultores familiares contendo as informações necessárias do programa.

O Prove-RO é um programa criado pela Seagri e executado pela Gerência de Agroindústria sob a Coordenação da Agricultura Familiar desde 2014, em parceria com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron), Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

O programa, com regulamentação mais recente pela Lei nº 4584, de 18 de setembro de 2019, e alterada pela Lei nº 4609, de 15 de outubro de 2019, visa estimular a geração de emprego e renda, bem como o aquecimento da economia local. Possibilita e regulamenta a instalação de Unidade Familiar de Processamento Agroindustrial (UFPA) e Agroindústria Familiar de Processamento Artesanal (AFPA), nas propriedades rurais familiares.

De acordo com o secretário da Seagri, Evandro Padovani, os dois mil exemplares do Manual Operacional do Prove-RO foram impressos para que os agricultores familiares tenham em mãos o passo a passo do que precisam fazer para participar e receber o certificado do programa, além de saber quais os objetivos e benefícios que eles terão.