A Polícia Federal lançou edital de abertura de concurso público com vagas para Rondônia, além de outros oito estados brasileiros. As oportunidades oferecidas são para profissionais de nível superior, no total foram abertas 1,5 mil vagas.

A banca escolhida para aplicar o certame é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Os cargos disponíveis são agente, escrivão, papiloscopista e delegado de policia

Os interessados poderão realizar as inscrições via internet no site, a partir das 10h do horário oficial de Brasília/DF, no dia 22 de janeiro até as 18h de 9 de fevereiro de 2021.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 180,00 para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. Já para o cargo de delegado o valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00. Confira o edital.