Inicia nesta quarta-feira 20, a flexibilização do horário de atendimento via delivery, antes o horário previsto para as entregas se encerravam às 20h prejudicando assim vários estabelecimentos do ramo alimentício, que começam a ter um grande fluxo justamente nesse horário.

Ainda assim, alguns irão continuar de portas fechadas, conforme prevê o decreto estadual lançado neste último sábado. É o caso do restaurante Recanto da praça, situado na Rua Porto Velho, 325 – 5º BEC, que na terça-feira postou um comunicado.

Segundo o chef Thiago Dal Cortivo a opção por permanecer de portas fechadas é para segurança da equipe e contribuição para diminuição de casos no município. “Optamos por dar férias coletivas ao nosso pessoal e instruímos todos a se cuidar e ficar em casa. Nossa torcida é para que possamos estar novamente junto com nossos clientes e amigos, mas em segurança”.

Em relação a continuação das atividades por outros comércios o chef é empático, “cada um sabe as contas que tem pra pagar e não estou aqui para julgar ou me opor a aqueles que irão trabalhar. Se todos seguirem os protocolos também ajudaram a combater o vírus, por último gostaria de pedir a população para que também seguisse o protocolo e que permaneçam em suas casas, isso auxilia a todos nós comerciantes”.

O proprietário enfatiza ainda que assim que possível o tradicional Recanto da Praça retornará, oferecendo um espaço agradável com os melhores pratos e aperitivos.