Após o proprietário de uma loja de conserto de celulares pegar o aparelho de uma jovem e jogar no chão, o caso foi parar na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma moça teria levado um celular para consertar numa loja na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, porém, após receber o aparelho supostamente consertado, o mesmo não estava funcionando, com isso, a jovem chamou o pai dela e juntos foram à loja para resolver o problema.

Contudo, as partes se desentenderam e o dono da loja teria agredido a moça e o pai dela com chutes, socos.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e conduziu os envolvidos para a Unisp.