O parque de máquinas da Residência Regional do DER em Colorado do Oeste foi reforçado com a chegada de mais uma escavadeira hidráulica (PC), uma retroescavadeira e um rolo compactador.

O deputado Ezequiel Neiva (PTB) agradeceu ao governador Marcos Rocha pelo encaminhamento dos maquinários que serão utilizados na manutenção das estradas estaduais na região Sul do Estado.

Ezequiel Neiva entende que o DER de Colorado do Oeste precisa receber atenção especial do governo. O deputado justifica sua fala ao destacar que a unidade é responsável pela manutenção das estradas estaduais nos municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara e parte de Chupinguaia.



Neiva afirma que Rondônia tem o agronegócio como base forte da economia, e as estradas são parte da engrenagem desse setor tão forte no Estado. “O DER de Colorado precisa cuidar das estradas por onde passam a maior parte da produção agropecuária de Rondônia. É a região mais forte na agropecuária em Rondônia. São centenas de carretas diariamente transportando grãos (soja, milho e arroz), além de gado e insumos e alimentos para os animais nas fazendas”, observou Neiva.

O deputado disse que constantemente tem solicitado máquinas para o DER de Colorado, e sempre tenho sido atendido. “Por isso quero agradecer ao governador Marcos Rocha, que entende essa relação dos deputados como representantes dos municípios e fortalece essa parceria entre o governo e a assembleia”, afirmou Neiva.