A prefeitura de Ariquemes recebeu na tarde de quarta-feira 20, a primeira dose que garantirá a imunização aos servidores do quadro da saúde, prevista no Plano Nacional de Imunização (PNI) que é gerido pelo Ministério da Saúde, repassado aos Estados e municípios. As vacinas são destinadas aos profissionais que estão na linha de frente no combate ao Coronavírus.

Como tem acontecido em outros municípios que receberam as vacinas, em Ariquemes também teve a primeira pessoa a ser vacinada, um profissional da saúde, a aplicação da primeira dose foi administrada no médico Agamenon Campos Souza, 75 anos, um pioneiro na cidade de Ariquemes e, um grande profissional da saúde, que se dedicou por longos anos para atender as crianças, no Hospital da Criança.

A prefeita Carla Redano, comemorou a chegada da vacina em Ariquemes. “Esse é um marco para nossa cidade, estamos vivendo um tempo difícil, vidas ceifadas, famílias dilaceradas, sempre conhecemos alguém que perdeu um ente querido ou um amigo próximo, mas temos a fé de que, com a chegada da vacina no Brasil, em Rondônia e em Ariquemes, conseguiremos restabelecer a saúde da população, o que aproveito para pedir a todos nesse momento é, não deixem de usarem máscaras, higienizar as mãos e manter o distanciamento”, declarou a prefeita.

O governador de Estado, Coronel Marcos Rocha agradeceu a prefeita Carla Redano por dar continuidade no trabalho que a gestão anterior plantou. “O que estamos passando é uma pandemia incontrolável, sabemos que esse vírus é do mal e não tem coração, então cabe a nós gestores buscarmos alternativas para conter esse vírus, a vacina é uma delas. Liguei para o presidente Bolsonaro que nos assegurou que o Ministério da Saúde enviará mais doses da vacina para Rondônia, e assim repassarmos aos municípios”, reforçou o governador.

O secretário de Estado da saúde Fernando Máximo, falou o quanto é importante a população acompanhar as doses da vacina. “Agora é importante que todos acompanhem as orientações da Secretaria de Saúde e aguarde a sua vez para receber a vacina. Obrigado a todos os profissionais de saúde pelo empenho em salvar vidas, isso representa muito para todos do nosso amado Estado”, pontuou o Secretário.