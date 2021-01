O construtor vilhenenses Gilei José Juvênio, de 47 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta sexta-feira, 22, para reafirmar o que espalhou pelo município de Vilhena durante toda a semana: é contrário à vacina que combate a covid-19 e que é “sentinela de Deus”.

Na madrugada desta quinta-feira, 21, Gilei “Careca”, como é conhecido, foi detido por efetivos da Polícia Militar ao transitar em sua moto, com uma caixa de som, anunciando a mensagem apocalíptica do fim dos tempos e que a vacina não é segura, gerando pânico entre os moradores do bairro Cidade Verde II.

Ele foi atuado por desrespeitar o toque de recolher descrito em decreto municipal e por perturbação de sossego, o que gerou uma multa.

Ao site, Gilei, que também é servidor público municipal há 12 anos, disse que não pretendia sair na madrugada, mas que recebeu “ordem divina” para executar o trabalho.

“Foi Deus quem mandou sair nesse horário. A espada está vindo à terra e vai morrer muita gente. O pecado do mundo chegou a um nível maior do que a Babilônia (que na bíblia simboliza a corrupção espiritual). A corrupção no mundo chegou ao extremo, com a sociedade sendo corrompida. O maior pecado é não respeitar um dos mandamentos de Deus: o amor ao próximo, que acabou na terra. Isso escravizou a humanidade”, analisa.

Gilei, que disputou a eleição de 2020 como candidato a vereador obtendo 88 votos, diz que há mais de 3 meses participa de cultos e converteu-se ao evangélico, através da Igreja Assembleia de Deus. “Temos que nos ajoelhar e pedir ao papai do céu que perdoe nossos pecados. As palavras da Bíblia estão se cumprindo a respeito das leituras de Ezequiel, versículos 33 e 34, sobre a restauração de Israel. Os ímpios vão morrer. É bom se converter enquanto há tempo e poder salvar sua vida”, alerta.

CONTRA A VACINA DA COVID-19

Ao argumentar os motivos de ser contrário à vacina que combate à covid-19, Gilei disse que foi avisado sobre a não eficácia do medicamento através de um pesadelo envolvendo um cavalo que mordia e arrancava seu braço. “Essa vacina é produto de análise de um animal que sofre alterações, podendo gerar o canibalismo na terra”, afirma.

PALAVRA DE DEUS EM OUTROS MUNICÍPIOS

Para encerrar, Gilei disse que, por ser servidor público, solicitou a concessão de licença-prêmio para ter mais tempo e levar a mensagem de Deus a outros municípios do Estado de Rondônia. “Ninguém pode me impedir que faça esse trabalho divino. O que Deus mandar, vou fazer”.