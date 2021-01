Em janeiro, a arroba do boi gordo negociada no mercado paulista (Indicador CEPEA/B3) registra média de R$ 284,45, sendo 6,88% superior à de dezembro (R$ 266,13), em termos reais (valores foram deflacionados pelo IGP-DI).

Em Rondônia a arroba do boi gordo foi negociada na média de R$ 250,00 na primeira quinzena de janeiro. Vale ressaltar que esse valor pode variar dependendo da região do estado.

Trata-se da valorização mais intensa da série histórica do Cepea para esse período (foram consideradas as médias de dezembro e janeiro de anos anteriores). De acordo com pesquisadores do Cepea, a baixa oferta de animais para abate e a demanda internacional aquecida são os fatores que mantêm os preços da arroba em alta no mercado brasileiro.