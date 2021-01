O proprietário de uma loja localizada na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia, após a veiculação de uma matéria, no qual ele teria agredido pai e filha durante um desentendimento por causa de um aparelho celular, leia (AQUI), diz que foi vítima de furto.

Segundo o empresário, o que realmente aconteceu foi que ela foi a loja comprar um carregador e o mesmo não funcionou, então foi testado mais uns três no celular dela e nenhum funcionou e então disseram que o problema era no conector, com isso, o pai da garota veio ao estabelecimento dizendo que eles haviam estragado o conector do celular sendo que o empresário não havia mexido no conector do aparelho, haviam só testado carregadores, e a menina estava exigindo que o empresário trocasse o conector para ela sem pagar pelo serviço.

De acordo com o empresário, pai e filha o agrediram primeiro, ele só se defendeu, além disso, o empresário disponibilizou imagem gravada pelo sistema de monitoramento da loja, onde mostra a garota pegando objetos e saindo sem pagar, fato que gerou a confusão.

Entretanto, devida à imagem conter cenas, no qual aparece a menor de idade, o Extra não irá publicar o vídeo.