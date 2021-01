O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), orienta todos os produtores das agroindústrias familiares para que realizem o Cadastro da Agroindústria Familiar do Estado de Rondônia.

O cadastro objetiva obter o diagnóstico das agroindústrias no Estado, como localização geográfica, produção, regularização, segmento de produção, situação econômica, e produtiva, além de ser uma ferramenta para auxiliar o produtor rural a acessar as políticas públicas da Seagri.

De acordo com a coordenadora de Agricultura Familiar da Seagri, Adriana Afonsina, todos os agricultores familiares, devem realizar o cadastro para regulamentar sua agroindústria. Para os que já possuem, a orientação é que mantenham atualizado, quando houver alterações nas informações agroindustriais, e/ou a cada quatro anos, conforme validade do certificado do Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia (Prove).

Tem direito de participar do cadastro, o produtor de agroindústria familiar que possuir as informações exigidas. O cadastro pode ser realizado por meio físico, através de um técnico da extensão rural, ou pelo próprio produtor de forma on-line, através do link: Cadastro da Agroindústria Familiar.

Para fazer o cadastro, o produtor deve informar o endereço de e-mail, o nome da agroindústria, o nome do representante legal da agroindústria, o CPF/CNPJ, o número de inscrição de produtor rural, a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), o endereço e localização (coordenadas geográficas) da agroindústria, o segmento da Agroindústria, e o segmento do produto e regularização.

“Todas essas informações são necessárias para identificar a quantidade de agroindústrias e os trabalhos que elas realizam no Estado, com o intuito de ajudar a desenvolver ainda mais este ramo, que abrange vários setores do agronegócio de Rondônia”, Adriana Afonsiva.

Segundo o secretário da Seagri, Evandro Padovani, a Secretaria tem desenvolvido vários projetos e ações para regulamentar, capacitar e orientar os produtores das agroindústrias familiares do Estado.

“Hoje a Seagri realiza a elaboração de projetos arquitetônicos e de instalações prediais para implantação e adaptação das agroindústrias, orientação e treinamento para técnicos envolvidos na implantação, convênios para aquisição de equipamentos, certificação do estabelecimento ou produto no Prove, visita técnica emitindo a ficha de acompanhamento técnico para implantação e regulamentação, entre outros, com o foco de fortalecer o setor no Estado”, disse Padovani.