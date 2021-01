Alírio Bohler, de 84 anos, dono do antigo Mercado Bohler, em Vilhena, morreu no final da tarde de quinta-feira, 21, após sofrer acidente quando trabalhava com trator gradeando terra em sua propriedade rural na divisa de Vilhena com Juína.

Alírio chegou à região nos anos 70 e aqui fixou residência e abriu o então Mercado Bohler.

O pinheiro deixa três filhos, três netos e um bisneto.

O corpo de Alírio foi levado para Juína e após a necropsia será transladado para Vilhena, onde será velado e sepultado.