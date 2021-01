Se eu tivesse um filho hoje, procuraria orientá-lo e a seguir educá-lo a amar seu trabalho, porque isso é de fundamental importância. Uma das razões porque algumas pessoas não conseguem fazer isso é porque estão deslocadas no trabalho ou então porque estão na profissão equivocada. Neste caso, o melhor a fazer é encontrar a profissão correta, onde possam se realizar como seres humanos.

Se você já estiver na profissão certa, mesmo assim precisará estudar muito, concentrar-se e dedicar-se. Você precisará ter uma boa compreensão de sua profissão e potencialidades, para tornar-se um expert. Fazendo isso então assumirá posições maiores e responsabilidades crescentes.

Recentemente estava vendo um filme onde um viúvo começou a ler os 100 livros que todo homem deveria ler. Sua esposa estava no 98º quando faleceu. Neste mundo tão disputado, todos precisamos de conteúdo. Sugiro desenvolver um gosto acentuado pela leitura e investir em bons livros.

Você precisará estudar e aprender, produzir e trazer resultados. Conhecimento técnico precisa vir acompanhado de experiência. Seu trabalho na organização deve contribuir para que ela gere produtos e serviços de excelência, competitivos e autossustentáveis.

Se seu conhecimento profissional não for capaz de agregar valor ao comprador, você estará falhando. Os profissionais competentes, detentores de um bom currículo e postura adequada, sempre terão emprego. As empresas por onde você passou, falam muito a respeito de sua carreira e escolhas. Empresas conceituadas e com ótima performance, costumam atrair os melhores talentos.

Um bom profissional precisa ser fluente em inglês. A ausência desse conhecimento ergue barreiras intransponíveis, uma vez que cerceia seu acesso a livros, revistas técnicas e material especializado. Um bom profissional precisa estar atualizado no mundo digital. As empresas não investem nisso porque entendem que esse é um atributo natural dos bons candidatos.

A palavra tem poder. Nunca subestime o poder da palavra. Nos comunicamos pelo que falamos, bem como pelo nosso silêncio e omissões.

Quando era jovem, assinei um relatório de auditoria interna o qual continha um erro. Por esse motivo (imprecisão) fui demitido. Foi uma dura lição, aprendida aos 25 anos. Nem todos estão preparados para as responsabilidades e implicações do cargo no qual estão.

O trabalho costuma exigir muito das pessoas. O amor ao trabalho nos ensina a gerenciar o tempo e prioridades, nos impulsiona a fazemos escolhas certas, a descobrimos energia interior, a nos aprimorarmos profissionalmente e a galgamos posições superiores. Isso pode demandar algo especial de você; mas vai valer a pena! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.