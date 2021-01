Na tarde de sexta-feira 22, durante uma operação em conjunto entre as polícias Militar, Civil e Penal foram recapturados três foragidos do presídio em Alvorada do Oeste.

Os três apenados identificados como Railson S.O., Flavio F. B. e Jekcione R. C., foram presos na área rural do município.

De acordo com a polícia Railson e Flavio são apontados como suspeitos de crime de latrocínio (roubo seguido de morte), na área rural de Nova Brasilândia do Oeste, na manhã de sexta-feira.

A vítima do crime identificada como João de Almeida, de 58 anos, foi encontrada sem vida, com as mãos amarradas e um corte na região abdominal, em sua residência, localizada no Assentamento Paulo Freire. Após executar o sitiante, os criminosos fugiram do local utilizando uma motocicleta Honda Pop.

Durante diligências efetuadas pela polícia por toda a região, o veículo roubado foi recuperado.

Após a prisão, os três apenados recapturados foram conduzidos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), em Alvorada do Oeste, onde foi registrada a ocorrência policial e posteriormente foram apresentados na unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.