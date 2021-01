Internado na manhã desta sexta-feira, 22, na UTI da Central da Covid-19 de Vilhena, o ex-prefeito Melki Donadon teve uma noite tranquila e reage bem a tratamento, segundo informações médicas.

O ex-mandatário municipal foi internado com 75% do pulmão comprometido e está sob observação devido a outros problemas de saúde.

Ao Extra de Rondônia, um familiar informou que, na noite desta sexta-feira, Melki foi submetido a 30 minutos com a máscara IVN (oxigênio), teve boa aceitação e reagiu bem. “Ele está comunicado, dormiu bem”, disse ao site.

Contudo, o médico explicou que os exames de gazometria (que medem o pH e as quantidades de oxigênio (O2) e dióxido de carbono (CO2) no sangue) estavam abaixo do esperado para a idade dele, e teve que ser aplicada uma dose do remédio de crow, que em resumo é um poderoso anti-inflamatório.

Hoje Melki deve ser submetido a outros exames de rotina e, por enquanto, a intubação não é necessária, mas o médico alertou: “a recuperação é não é rápida, mas as complicações são repentinas”.

INFECTADO

Melki foi infectado há uns 10 dias e só agora que apareceram as complicações da doença.

A esposa dele, Rosani Donadon, também ex-prefeita de Vilhena, apresentou sintomas, mas a doença não foi confirmada (leia mais AQUI).