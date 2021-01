Três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, foram detidas em Cerejeiras após tentarem trocar cheques e fazer compras num mercado da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, dois homens foram ao estabelecimento de posse de um cheque da agência do banco do Brasil no valor de R$ 220,00 para fazer compras, mas a proprietária falou que teria que consultar antes de autorizar, com isso, a dupla disse que poderia consultar e depois voltariam para fazer a compra.

Já no período da tarde uma mulher foi ao mercado com outro cheque no valor de R$ 750,00 da mesma empresa e enquanto a proprietária fazia a consulta autorizar a compra e a entrega dos produtos.

Contudo, algum tempo após, a empresaria recebeu informação que os cheques tinham sidos furtados no dia 30 de dezembro de 2020.

Com isso, a Policia Militar foi chamada e de posse das informações foram a casa onde os produtos foram entregues, e lá detiveram três pessoas identificadas pelas iniciais J.A.S., V.M.P., e J.G.F.

Uma quarta pessoa que fazia parte do grupo não estava no local.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão.