Eliz Kaméia, esposa de Claudinei Corozzola, empresário do ramo de pastelaria em Vilhena, publicou áudio em rede social, onde fala da recuperação do marido que contraiu a covid-19 e teve piora no quadro de saúde tendo que ser levado as pressas para Cuiabá, onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), leia (AQUI)

Segundo Eliz, agora Claudinei começa a se alimentar através de comida pastosa, fato que deixou ele muito feliz.

Claudinei está se recuperando bem, está muito contente, ele agradece as orações e logo estará retornando para Vilhena, disse a esposa.

Ouça áudio: