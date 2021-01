O deputado estadual Luizinho Goebel (PV), emitiu nota de pesar, em decorrência do falecimento o apresentador Marcelo Bennesby.O comunicador de 53 anos, morreu na noite de domingo 24, em Porto Velho vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e da Covid-19.

O apresentador sofreu um princípio AVC no início de janeiro, foi socorrido e passou por uma cirurgia. Desde então, ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular na cidade de Porto Velho, onde foi diagnosticado com Covid-19.

>>> Confira nota na integra

É com profundo pesar que lamentamos a morte do jornalista e apresentador Marcelo Bennesby, 53 anos, ocorrida na noite de domingo em Porto Velho vítima de um AVC e complicações da Covid-19.

Bennesby teve uma longa e brilhante carreira atuando em vários veículos de comunicação no Estado de Rondônia. No ano de 2006 disputamos as eleições ao cargo de deputado estadual pelo mesmo partido.

Aos familiares e amigos nossos sinceros votos de pesar. Que os desígnios divinos nos ajudem e nos confortem nesse momento de tristeza e saudades. “Era um ótimo profissional e um grande ser humano. Deixo meus sentimentos à família, amigos e a toda imprensa do Estado de Rondônia por uma perda precoce. Que Deus o tenha”, acrescentou.