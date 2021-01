Na quarta-feira (20) a empresa Prestaron Dedetização e Sanitização de Ji-Paraná realizou voluntariamente aplicação de produto sanitizante em salas de unidades administrativas e viaturas utilizadas no serviço de policiamento ostensivo do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), em Vilhena.

A aplicação também realizada de modo voluntário, foi feita pelo responsável da empresa em Vilhena, Kleber Rizo.

Sem ônus

A ação foi sem ônus para a Corporação, sendo realizada desinfecção contra o Covid-19 (Coronavírus) em todas as salas da sede do 3º BPM e todas as viaturas; bem como na base da Polícia de Trânsito (PTran), na Primeira Companhia de Policiamento Ostensivo (1ª Cia PO), no Comando Regional de Policiamento III (CRP-III), na sede da Polícia Ambiental e Base do Setor 8.

“O serviço foi pensando no grande índice de contaminação dos policiais militares do 3º BPM. Foi utilizado, para desinfecção, produto de alta qualidade à base de quaternário de amônia de quinta geração. É uma forma de agradecimento pelos magníficos serviços que a instituição militar presta para a população”, explica Kleber.