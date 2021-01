Durante sessão online, marcada para a próxima segunda-feira 01, às 10h, o deputado Alex Redano (Republicanos), será empossado presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021/2023. Junto com Redano, tomam posse os novos membros da mesa diretora.

“Estamos atravessando um momento muito difícil, em razão da pandemia do coronavírus, e temos uma responsabilidade ainda maior, enquanto representantes da sociedade. Será um grande desafio, mas conto com o apoio dos demais colegas deputados para que possamos desempenhar o melhor trabalho possível, em prol da nossa população”, destacou Redano.

Pela primeira vez, a cidade de Ariquemes vai ter um representante na presidência da Assembleia Legislativa. “É uma motivação a mais, podermos representar a nossa cidade aqui no parlamento. Mas, sempre pontuando que o nosso trabalho é por todo o Estado, contribuindo, dentro de nossas possibilidades, com o desenvolvimento de Rondônia”, completou Alex Redano.

O deputado disse que espera fazer uma gestão transparente, equilibrada, se pautando pelo diálogo com os demais poderes e instituições, ouvindo a sociedade e atuando para promover o bem estar social.

“Queremos dar a nossa contribuição, enquanto parlamento, para que Rondônia possa superar esse momento tão difícil. Com responsabilidade, com o trabalho em parceria com os demais poderes e instituições, com zelo ao recurso público, poderemos fazer um trabalho digno”, assegurou o futuro presidente.

A sessão contará com a presença apenas de parlamentares, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Assembleia Legislativa no YouTube e Facebook, além da transmissão ao vivo, na TV aberta para Porto Velho, através do canal 7.2.

Além de Alex Redano como presidente, integram a nova mesa diretora os deputados: Jean Oliveira (MDB) 1º vice-presidente; Marcelo Cruz (Patriota) 2º vice-presidente; Jair Montes (Avante) 1º secretário; Cirone Deiró (Podemos) 2º secretário; Alex Silva (Republicanos) 3º secretário e Cabo Jhony Paixão (Republicanos) 4º secretário.