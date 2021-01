O bispo Benedito Araújo, da Diocese de Guajará-Mirim, informou o falecimento, nesta quarta-feira, 27, do pároco Raimundo Batista dos Santos, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Corumbiara, na região sul de Rondônia.

O quadro médico do padre, que foi infectado pela covid-19 no início do mês, estava gravíssimo, conforme informou o Extra de Rondônia semana passada (leia mais AQUI).

O corpo será transladado de Porto Velho à Corumbiara, mas será sepultado no cemitério Cristo Redentor, em Cerejeiras.

>>> LEIA, ABAIXO, O COMUNICADO NA ÍNTEGRA: