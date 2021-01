Através de sua página oficial na rede social Facebook, a prefeitura comunicou, nesta terça-feira, 26, a perda de um drone que estava à disposição da secretaria municipal de planejamento (Semplan) em Pimenta Bueno.

Conforme o comunicado, a aeronave, da marca Hexafly, foi adquirida para mapeamento topográfico e, devido ao mal funcionamento em seu sistema de navegação teve uma falha, assim tomando rumo ignorado. A prefeitura pediu ajuda à população para encontrar o equipamento.

Contudo, na mesma página no Facebook, o fato gerou questionamentos e até piadas de internautas. Uns acusam a prefeitura de incompetência devido à possível falta de preparo de quem o opera; já outros brincam com a situação ao ponto de alertar à prefeitura para fazer “seguro” da aeronave.

Para obter mais informações do caso, a reportagem do Extra de Rondônia analisou o site do Portal da Transparência e os procedimentos licitatórios do site “Licitanet” e descobriu que a prefeitura promoveu pregão eletrônico para a compra do equipamento, que aconteceu em 12 de novembro passado.

A empresa Hexafly comércio e serviços de treinamento Ltda foi a vencedora no valor, vendendo o produto pelo valor de R$ 95.200,00.