Após começar o ano em ritmo forte, com volumes médios embarcados na casa de 8,13 mil toneladas/dia até a primeira semana de janeiro, as exportações brasileiras de carne bovina in natura caíram ao longo do mês, mas estão acima dos embarques de janeiro de 2020.

Até a terceira semana de janeiro/21, o Brasil exportou 85,06 mil toneladas de carne bovina in natura, ou 5,67 mil toneladas na média diária. O volume embarcado diariamente aumentou 6,7% na comparação com a média de janeiro de 2020, cujo desempenho fora de 5,32 mil toneladas por dia (Secex).