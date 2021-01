Parlamentar que mais destinou recursos para Cerejeiras, o deputado Ezequiel Neiva (PTB) firmou parceria com o senador Marcos Rogério (DEM), para o asfaltamento do bairro Primavera, em Cerejeiras.

O recurso, no valor de R$ 3.828.065,00 já está empenhado, ou seja, com orçamento disponibilizado em favor da prefeitura, que ficará responsável pela licitação para contratar a empresa que executará o projeto. A prefeitura está concluindo o projeto para que o recurso possa ser transferido para a conta do município.

Ezequiel Neiva destaca que os moradores do Primavera têm o asfaltamento como prioridade para o bairro. “Os moradores sonham com a melhoria da infraestrutura. Sempre que mantenho reuniões com a população daquele bairro recebo reclamações do excesso de lama no período das chuvas e da poeira na seca”, afirmou o deputado ao frisar que o recurso é fruto de uma parceria com o senador Marcos Rogério.

BAIRRO ALVORADA

Quando foi diretor-geral do DER, Ezequiel Neiva viabilizou o asfaltamento do bairro Alvorada. Neiva conseguiu resgatar o recurso que estava praticamente perdido, convencendo o governo a investir cerca de R$ 12 milhões no asfaltamento de quase 12 km no bairro Alvorada. “Assim como trabalhei pelo bairro Alvorada, estou me dedicando pelo bairro Primavera”, afirmou.

RUA CANADÁ

Ainda abordando a melhoria da infraestrutura do município de Cerejeiras, Neiva falou sobre as emendas parlamentares no valor de R$ 600 mil que destinou recentemente para contribuir com o asfaltamento da rua Canadá. “O recurso foi para a compra das manilhas para a execução da drenagem”, explicou o deputado.