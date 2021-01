O mesmo bandido que arrombou a porta de blindex de uma cervejaria na noite de terça-feira, 26, na Avenida Presidente Nasser, em Vilhena, para furtar, leia (AQUI), tentou cometer outro crime da mesma natureza numa distribuidora de gás.

Duas horas após ter furtado a loja na Nasser, o ladrão chegou numa distribuidora de gás na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, próximo ao posto Planalto, no bairro Jardim Eldorado, e usando do mesmo modo operacional, com uma barra de ferro ou chave de fenda, arrombou a janela, contudo, não percebeu que por dentro havia proteção de grade, não conseguindo invadir a loja para furtar e deixou o local com sua bicicleta de cor escura.

As vítimas disseram que ele está aproveitando o toque de recolher, onde as ruas estão vazias, aproveitando a oportunidade para praticar crimes e pedem as autoridades competentes que investigue e o identifique, assim prendê-lo.