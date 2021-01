A Câmara Municipal de Cacoal realiza na sexta-feira 29, mais uma sessão extraordinária para discutir alguns projetos de enfrentamento ao novo Coronavírus.

Na quarta-feira 27, os vereadores membros da comissão permanente de educação, saúde, assistência social, legislação, justiça e redação final, finanças e orçamento, obras e serviços públicos e honrarias se reuniram para debater e analisar os projetos do executivo municipal.

Dentre as demandas para a sexta-feira estão os projetos de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.100.000,00, e suplementares de R$ 630 mil e R$ 723 mil, ambos para atender o Fundo Municipal de Saúde com aplicação direta no Hospital de Campanha de Cacoal que atende pacientes com Covid-19.