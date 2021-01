O deputado Coronel Chrisóstomo participou de reunião com o presidente Jair Bolsonaro na manhã de quarta-feira 27, em Brasília. O encontro aconteceu no Palácio da Alvorada.

Chrisóstomo conversou com Bolsonaro sobre a necessidade da transposição dos servidores de Rondônia e apoio do governo federal ao agronegócio do Estado. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Rondônia é o 3º maior produtor de grãos da Região Norte e um dos principais do Brasil.

“O potencial agropecuário de Rondônia é gigante. Solicitei ao presidente Bolsonaro para levarmos apoio federal e desenvolvermos ainda mais essa atividade econômica tão importante no Estado”, explicou o parlamentar.

Entre as ações que o governo federal já colocou em prática nos últimos dois anos está o investimento em obras de infraestrutura para escoar a produção agropecuária, como a reforma de rodovias federais e a publicação de uma lei para estimular o transporte de cargas pelos rios e pelo mar – também conhecido como cabotagem, dentre outras.

Durante transmissão ao vivo em uma rede social do Coronel Chrisóstomo, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma mensagem para Rondônia e confirmou que vai visitar o Estado nas próximas semanas para inaugurar a Ponte de Abunã, que vai ligar Rondônia ao Acre pela BR-364. “Fala, Chrisóstomo. Um abraço, Rondônia. Estarei brevemente aí inaugurando a Ponte de Abunã”, declarou o presidente Jair Bolsonaro pelo Facebook.

Além de Chrisóstomo, outros deputados da base do governo federal também participaram do café da manhã com o chefe do executivo no Palácio da Alvorada na manhã de quarta-feira.