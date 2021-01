Em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, 29, os vereadores debateram e aprovaram projetos para liberação de recursos na ordem de R$ 2 milhões, com foco no enfrentamento à covid-19 em Cacoal.

Os projetos tinham por finalidade atender o Fundo Municipal de Saúde com aplicação direta no Hospital de Campanha que atende pacientes vítimas da pandemia nesse município.

Um dos parlamentares que debateu os projetos foi Paulo Roberto Duarte Bezerra (PP), o popular Paulinho do Cinema, que foi reeleito para mais um mandato.

Ao pedir a palavra, o vereador, elogiou a postura do Executivo Municipal, que hoje tem a frente das ações o prefeito Adailton Furia (PSD), e comentou os elogios à Casa de Leis.

“Ouvi atento as palavras dos colegas vereadores. Dizer a vocês da repercussão positiva, até o momento, desta Câmara Municipal e do Executivo, é algo que tem me impressionado. Estava ontem na rua, e vi um empresário e ele disse que está feliz com o posicionamento que o Executivo tem tomado com relação à covid-19, principalmente de conseguir entender que não se poderia fechar o comércio mais uma vez senão estaríamos fadados ao fracasso”, comentou.

Ao ser favorável ao projeto de liberação de recursos para a saúde pública, Paulinho disse que “não há que se questionar a importância do Hospital de Campanha” e ressaltou que “tem que liberar quanto for possível para salvar vidas”.

Por outro lado, fez uma comparação das legislaturas anterior e atual, e aconselhou aos colegas para manter a harmonia na Casa de Leis.

“Para mim é motivo de orgulho porque, apesar de gostar muito da legislatura passada, e ter feito grandes amigos, eu andava na rua e recebia muitas críticas. ‘Oh… essa Câmara tem feito muita vergonha, Paulinho…e tal’. E hoje a gente anda e a conversa é diferente… ‘Oh…estou satisfeito com a Câmara de agora’. Acredito que essa Câmara tem tudo para ser melhor do que a outra”, afirmou.

Ao fazer o comentário, Paulinho era observado com atenção por seu colega de parlamento, Valdomiro Corá (PV), que também foi reeleito e, inclusive, coordenou os trabalhos legislativo como presidente da Câmara no biênio 2019/2020.