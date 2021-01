O Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo está com vagas abertas para turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições acontecem do dia 01 a 05 de fevereiro. As vagas deverão ser solicitadas através do telefone/Whatsapp (69) 3322-8866.

Para a matricula será necessário fotos nítidas da declaração de transferência ou histórico escolar, RG, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência atualizado e com CEP, RG e CPF dos pais ou responsáveis (caso a matrícula seja realizada por outra pessoa), cartão do SUS e cartão bolsa família, se for beneficiário. Após o recebimento dos documentos será encaminhado um formulário para preenchimento.

Serão ofertadas 38 vagas para 1º ano, 20 vagas para 2º ano e oito vagas para 3º ano do ensino médio, na modalidade de seriado semestral. As aulas serão online ou através de material impresso, disponibilizado conforme cronograma a ser definido, e estão previstas para o dia 22 de fevereiro.