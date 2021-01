Uma servidora municipal, lotada na área de saúde de Vilhena, foi até a Delegacia de Polícia Civil e registrou boletim de ocorrência denunciando um suposto caso de “fura-fila” da vacina contra a covid-19 no município.

De acordo com a servidora, que afirmou fazer parte do Conselho Municipal de Saúde, uma pessoa que não está lotada à frente do combate à pandemia tomou a vacina, contrariando as regras de que as doses que chegaram ao município seriam apenas para os que estão no combate à doença.

Ela informou que levou o caso ao conhecimento do secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, e requereu que este repasse o controle dos vacinados ao Conselho, momento que o titular da Semus desacatou a denunciante, dizendo que “seu político perdeu, então se conforme”.

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Emerick negou ter destratado a servidora. Disse que não tem nada a ver com vacinação “até porque não sou eu quem organiza as pessoas que serão vacinadas e sim a equipe de epidemiologia”.

Por outro lado, com relação à resposta sobre o político, ele disse que o caso era outro. “Não foi nesse contexto”, encerrou.