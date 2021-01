O prefeito de Cacoal, Adailton Furia (PSD), foi entrevistado nesta semana pelo empresário de comunicação e radialista vilhenense Júlio César Silva, momento em que fez um breve relato de suas ações nesses primeiros 30 dias de mandato à frente desse município.

O mandatário iniciou falando dos motivos que o levaram a não fechar o comércio de Cacoal, desrespeitando assim um decreto estadual que inclui o município na “Fase 1”, com restrições severas. Em 12 dias, fizemos o inédito em Cacoal: criamos um hospital de campanha sem gastar nenhum centavo da prefeitura”.

Ao comentar o valor da energia paga pelos contribuintes, ele disse que “é um roubo, um absurdo, pagamos a energia mais cara do Brasil”.

Ao falar de saúde, Furia citou os benefícios aos profissionais de saúde que trabalham a frente do combate à pandemia, através da verba de indenização de 100% no valor do salário. “Isso valoriza e motiva os profissionais. Cacoal paga hoje o melhor salário do Estado de Rondônia. O salário de um médico chega a R$ 20 mil”, garante. “Estamos propiciando condições de trabalho e remunerando bem, e nossa exigência é atender bem as pessoas”, completou.

Ele também falou sobre corrupção na administração pública e, especialmente, sobre a operação “Detalhes”, que resultou na prisão da chefe de gabinete da prefeitura e mais 8 vereadores, incluindo o presidente da Câmara de Cacoal. Na época, Furia era vereador.

“Não cabe mais políticos buscando interesse próprio, usando o dinheiro público. Fez, vai para a cadeia. Estamos numa nova era, eu faço parte da safra de políticos que pensam diferente. Muitos pensam em enriquecer e eu penso no legado. Quero deixar uma história na minha cidade, no meu Estado”, frisou.

>>> VEJA, ABAIXO, O VÍDEO NA ÍNTEGRA: