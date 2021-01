Uma parte do gasoduto que traz gás da Bolívia para Mato Grosso explodiu na manhã deste sábado, 30, próximo da cidade de Nossa Senhora do Livramento, o que deixou as autoridades apreensivas com a possibilidade de que novas explosões ocorram.

Ainda não há informações sobre as causas da explosão ou sobre possíveis feridos, mas o gás espalhado nas proximidades da BR-070 fez com que autoridades emitissem um alerta para que a rodovia seja evitada e que deverá ser fechada.

As explosões teriam acontecido por volta de 9h40 e não há mais informações sobre possíveis causas ou a extensão dos danos, mas a recomendação é para que as pessoas evitem trafegar pelo trecho da BR-070 entre Livramento e Cáceres, pois há riscos de novas explosões.