Eronaldo Firmino, de 52 anos, morreu na tarde deste domingo, 31, após cair de moto na área rural de Chupinguaia.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que trafegava numa motocicleta pela linha 90, foi encontrada caída com uma das pernas e cima do veículo, acredita-se que tenha sofrido mal súbito, caiu e morreu no local.

O corpo foi encaminhado para Vilhena, e está no necrotério da funerária São Matheus, onde passará por necropsia para esclarecer a causa da morte.

Eronaldo será velado na capela mortuária e sepultado no cemitério Cristo Rei, em Vilhena nesta segunda-feira, 1.