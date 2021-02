Nesta segunda-feira 01, a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do ex-vereador de Pimenteiras do Oeste Valteir Gomes de Oliveira, de 46 anos, popularmente conhecido como Tato.

O ex-parlamentar faleceu no domingo 31, em Cerejeiras. Tato morou por 17 anos em Pimenteiras do Oeste onde exerceu vários mandatos como vereador, e a há sete anos morava em Cerejeiras.

>>>Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do ex-vereador de Pimenteiras do Oeste Valteir Gomes de Oliveira que muito trabalhou pelo desenvolvimento do município e quem sempre admirei pela garra e o trabalho. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.

Deputada Rosangela Donadon