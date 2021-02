A lista de vacinados contra a covid-19 e plano futuro de vacinação foram disponibilizados pelo secretário municipal de saúde, Ederson Lopes, que entregou os documentos ao vereador Antônio Marcos de Quadro Severo (MDB), o popular Marcão da Rádio, na última sexta-feira (28).

O parlamentar havia solicitado a lista após denúncias de “fura-filas” envolvendo servidores municipais (leia mais AQUI).

Segundo informam os documentos apresentados, das 140 doses destinadas, na primeira etapa, foram vacinados 106 servidores da saúde municipal, 11 doses foram guardadas para servidores por motivo justificável e 24 servidores optaram por não receber a vacina.

Conforme o Plano, desse número, uma dose foi aplicada ao médico plantonista e 23 doses restantes serão executadas na segunda etapa com as outras recebidas pelo Estado, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde.

O parlamentar afirmou que os dados estão disponíveis no portal da transparência da Câmara Municipal.

“Quero agradecer o empenho do secretário municipal de saúde, Ederson Lopes, que atendeu nosso pedido e disponibilizou todos os dados solicitados; informo, ainda, que o protocolo do plano de vacinação está sendo acompanhado pelo Ministério Público e todos os dados estão disponibilizados publicamente no portal da transparência da câmara municipal, trazendo transparência a nossa comunidade”, destacou o edil.