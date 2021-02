O secretário chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, Junior Gonçalves, se reuniu em coletiva de imprensa no final da tarde desta terça-feira, 2, em Porto Velho, para explicar detalhes acerca do novo decreto que rege o posicionamento do Estado frente ao combate da covid-19.

Gonçalves explicou que o principal ponto do documento é o retorno gradual das aulas.

O secretário informou que as instituições privadas de ensino poderão retomar suas atividades a partido o mês de fevereiro, porém o fluxo de pessoas nas instituições de ensino deverá observar as fases em que o município onde funcionam está enquadrado.

Em suma: os municípios que estão na fase 1 do plano “Todos por Rondônia” poderão ter aulas da rede particular com apenas 30% da capacidade, respeitando o distanciamento mínimo de 1,2 metros de entre os estudantes dentro das salas de aula.

As instituições de ensino que funcionam em municípios enquadrados na fase 2 do plano poderão voltar às aulas com 50% da capacidade. Já as empresas do ramo que atuam em municípios enquadrados na fase 3 de plano poderão operar com 70% das suas capacidades.

No que diz respeito à educação infantil, o secretário explicou que o governador Marcos Rocha (sem partido) delegou aos municípios que tomem a decisão de retornar, ou não, as atividades. No âmbito da educação estadual, Junior Gonçalves explicou que as aulas do 9º e do 3º ano serão as primeiras a serem retomadas. “A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) deverá apresentar o plano de retomadas nos próximos dias”, garantiu Junior.

MAS E O COMÉRCIO EM GERAL?

Ainda, de acordo com o secretário, a retomada das atividades comerciais deverá acontecer do mesmo modo relacionado às instituições de ensino. “Os comerciantes deverão observar em que fase os municípios onde suas empresas atuam se encontra para então entender qual será sua capacidade máxima de atendimento”, explicou o secretário da Casa Civil, Junior Gonçalves.

As empresas deverão atuar com 30%, 50% e 70% da sua capacidade de atendimento, dependendo da fase em que seu município está.

ATIVIDADES FÍSICAS

Junior Gonçalves relatou, ainda, que as atividades físicas coletivas (futebol, vôlei, dentre outras) estão proibidas durante o prazo de vigência do atual decreto. O secretário da Casa Civil explicou, ainda, que a população pode realizar atividades físicas, porém sem causar aglomeração e respeitando as normas sanitárias como o distanciamento social, uso de máscaras, dentre outros.