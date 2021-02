Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), por porte ilegal de arma de fogo e munições quando trafegava num carro Fiat Punto, na área rural de Cerejeiras.

Segundo consta em boletim de ocorrência, policiais militares da operação Paz no Campo, fazia patrulhamento pela linha 2, quando um veículo Punto foi abordado, em revista pessoal não foi encontrado nada de ilícito com o motorista, mas no carro embaixo do banco foi localizado um revólver da marca Taurus calibre 22 municiado e uma garrafa plástica contendo 16 munições calibre 22 intactas.

O homem não portava nenhum tipo de documentação para transportar as armas. Com isso, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.