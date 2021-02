O deputado Alex Silva (Republicanos) foi empossado na última segunda-feira 01, como 3º secretário da Assembleia Legislativa de Rondônia, juntamente com os novos membros da mesa diretora para o biênio 2021/2022.

A mesa diretora é responsável por comandar as atividades administrativas e parlamentares da Casa de Leis, formada por cargos de presidente, vice-presidência e secretarias.

O deputado Alex Silva agradeceu a Deus pela conquista e afirmou que fará o seu melhor em prol da população do Estado. “Com muita honra, assumi, a 3° Secretaria da mesa diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia. Agradeço em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade, exercerei essa função com muita dedicação e responsabilidade para o povo rondoniense. Meus agradecimentos também aos colegas deputados pelo apoio, estamos juntos”.

A sessão especial foi realizada online, devido as medidas de restrição em virtude da pandemia, contou com a presença apenas de parlamentares, autoridades do Estado, servidores e teve transmissão ao vivo através dos canais oficiais ALE.

Participaram remotamente da solenidade, o governador Marcos Rocha, o juiz Rinaldo Forti da Silva, o secretário geral da presidência do Tribunal de Justiça de Rondônia, o procurador geral do Ministério Público, Aluíldo de Oliveira Leite, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, conselheiro Paulo Curi Neto, o defensor público geral, Hans Lucas Immich, o vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho (PSDB), e o presidente da OAB/RO, Elton Assis.