Por unanimidade, a Câmara de Vilhena aprovou, na primeira sessão ordinária desta terça-feira, 2, o projeto de lei nº 6.040/2021, que prevê a abertura de crédito adicional no valor de R$ 345 mil para a construção do Centro de Castração de Animais, com recursos provenientes do Governo do Estado, através de emenda do deputado estadual Luizinho Goebel.

Ao enviar o projeto ao Legislativo, o Executivo justificou a aprovação do projeto dizendo que a obra visa diminuir a quantidades de animais (gatos e cachorros) nas ruas e avenidas da cidade e que o recurso se encontra disponibilizado na conta do município desde 31 de dezembro de 2020.

Antes da votação do projeto, vereadores se manifestaram sobre o assunto. O vereador Dhonatan Pagani (PSDB) parabenizou Luizinho Gobel pelo benefício e explicou as dificuldades que enfrentam algumas entidades de proteção aos animais.

“Certa vez, dirigindo minha moto, tive que desviar de um cachorro e quase bati num poste. A castração é um dos métodos mais eficientes. Tem um abrigo da associação “Amor de 4 Patas” que tem aproximadamente 90 cachorros e mais 200 gatos, e o custo da entidade mensal é de quase R$ 10 mil e está com uma dívida de R$ 15 mil. Por isso o benefício é importante, já que hoje para castrar um animal custa em torno de R$ 400,00”, explicou.

Já o vereador-sargento Alexandre Damasceno (PROS) alertou para que a obra não vire um “elefante branco” ao se referir ao castramóvel, uma van recebeida pela prefeitura – via Governo do Estado – em 2019.

“O projeto é interessante. Mas é importante ver direitinho sobre a construção, já que a prefeitura ganhou um castramóvel que não foi utilizado. Nessa construção vamos até o final. Temos que dar continuidade. Há um ano atrás tive um problema com um pitbull que tive que matar ele no braço. Temos muitos acidentes com cachorros soltos nas ruas e é importante a conscientização da população com os animais”, disse.

O vereador Samir Ali (Podemos) também se manifestou na sessão e esclareceu que o castramóvel é utilizado pela Secretaria de Saúde. “Chegou-se ao entendimento que o custo de manutenção é muito alto e aí optaram por construir o Centro de castração”, afirmou.

CASTRAMÓVEL

O veículo chegou em 2019 em Vilhena e, após estudos, a prefeitura decidiu concentrar esforços na construção do Centro de Castração devido aos gastos com equipamentos e pessoal.