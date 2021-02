Segundo levantamento da Scot Consultoria, na última terça-feira 02, o preço da arroba do boi gordo subiu e ficou em R$302,00/@, preço bruto e a prazo, R$301,50/@ com desconto do Senar e R$297,50/@ com desconto do Senar e Funrural. Alta de R$2,00/@ em relação ao dia anterior.

As cotações para a novilha gorda também registraram incremento na mesma intensidade, negociadas em R$292,00/@, preço bruto e a prazo. No Oeste da Bahia, a pequena oferta de boiada para abate levou os compradores a abrirem o dia ofertando R$5,00/@ a mais nos preços do boi gordo, em relação ao dia anterior. O boi gordo na região foi negociado em R$285,00/@, preço bruto e à vista.