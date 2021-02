O dia 1º de fevereiro de 2021 marca oficialmente o momento em que a Unesc Rondônia passa a fazer parte de um dos maiores grupos de ensino do Brasil: o Ser Educacional. Com 85 instituições espalhadas pelo país e mais de 200 mil alunos, o Grupo Ser Educacional fortalece a sua presença na Região Norte, especialmente em Rondônia.

Em reunião realizada na tarde de segunda-feira 01, colaboradores e funcionários da Unesc reuniram-se no auditório da instituição e tiveram a oportunidade de interagir com representantes do grupo, que expuseram a visão da empresa, sua missão e o seu compromisso com a educação, com a sociedade e com cada um de seus alunos.

Além dos colaboradores do Grupo Ser que estão em Cacoal para este momento de integração, outros representantes participaram do encontro por videoconferência, entre eles Adriano Azevedo, diretor de ensino do Ser Educacional.

“Agora a Unesc também faz parte do Grupo Ser, somos um só! Queremos somar com vocês, que já fazem parte da história desta instituição. O sucesso do Grupo Ser Educacional é a somatória do sucesso de cada uma das 85 unidades que o compõe e do esforço conjunto de colaboradores empenhados em fazer a diferença, cada um em seu setor, em sua área de atuação”, destacou Adriano Azevedo.

Em Cacoal para esse período de integração, o diretor regional do Grupo Ser Educacional, Rogério Xavier, fez questão de falar aos colaboradores da Unesc sobre a importância de cada um para o sucesso da instituição. “Nós estamos aqui, para junto com vocês, fazer essa instituição crescer. Este é o nosso desafio! Queremos que vocês saibam que para o Grupo Ser, não existe um colaborar melhor que o outro, todos são importantes. Cada um tem um papel de relevância para o sucesso da instituição e, junto com vocês, nós queremos ir além dos muros da Unesc e oferecer à sociedade todo o potencial que essa instituição tem”, ressaltou Rogério.

A Unesc, instituição genuinamente rondoniense, agora amplia as possibilidades e traz para os seus estudantes a oportunidade de ir além, com o respaldo de um grupo que é reconhecido no Brasil e também mundialmente. “Estamos vivendo um momento de bastante sinergia, onde estamos todos em um esforço conjunto para trazer para toda esta região um ensino com ainda mais qualidade e com a força do Grupo Ser Educacional, que tem entre os seus valores a criatividade, o respeito socioambiental e que busca ser um agente de desenvolvimento regional”, finalizou o diretor da Unesc, Ronald Campos.