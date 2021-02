Um jovem de apenas 16 anos teve sua bicicleta, Lotus aro 29, preta com detalhes em vermelho, furtada por volta das 12h desta quinta-feira, 04, em seu primeiro dia de trabalho.

O fato aconteceu em frente ao Park Shopping Vilhena e foi lavrado Boletim de Ocorrência na Unisp – Unidade Integrada de Segurança Pública do município.

O jovem que foi realizar um teste de admissão em uma unidade de TV bem em frente ao Shopping, deixou seu objeto de locomoção alguns minutos no local e quando retornou, não encontrou mais.

O pai do garoto está em busca de registro de câmeras em torno do local do furto para tentar ajudar no reconhecimento do ladrão.